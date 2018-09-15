Дмитрий Кудряшов вырубил Александру Жура в первом раунде

GCS Kuzbass, Кемерово, Россия. Популярный российский крузер Дмитрий Кудряшов (23-2, 23 КО) в первом раунде нокаутировал румына Александру Жура (17-2, 7 КО). Неспешный ход поединка, стартовую разведку прервал правый оверхэнд от Кудряшова, зацепивший голову Жура в области виска. Румын упал на канвас, попытался подняться, но завалился ещё раз. Рефери неторопливо отсчитал до десяти и зафиксировал победу «Кувалды» техническим нокаутом в 1-м раунде.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Кудряшов-Жур (появится в скором времени)

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