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Дмитрий Кудряшов вырубил Александру Жура в первом раунде
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Дмитрий Кудряшов вырубил Александру Жура в первом раунде 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
GCS Kuzbass, Кемерово, Россия. Популярный российский крузер Дмитрий Кудряшов (23-2, 23 КО) в первом раунде нокаутировал румына Александру Жура (17-2, 7 КО). Неспешный ход поединка, стартовую разведку прервал правый оверхэнд от Кудряшова, зацепивший голову Жура в области виска. Румын упал на канвас, попытался подняться, но завалился ещё раз. Рефери неторопливо отсчитал до десяти и зафиксировал победу «Кувалды» техническим нокаутом в 1-м раунде.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Кудряшов-Жур (появится в скором времени)
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