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«Челси» одержал волевую победу над «Кардиффом» в матче чемпионата Англии по футболу, Азар оформил хет-трик
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«Челси» одержал волевую победу над «Кардиффом» в матче чемпионата Англии по футболу, Азар оформил хет-трик 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Лондонский «Челси» на своём стадионе одержал волевую победу над «Кардифф Сити» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча завершилась со счётом 4:1.
Счёт был открыт после гола защитника «Кардиффа» Сулеймана Бамбы (16-я минута).
«Челси» ответил четырьмя забитыми мячами, три из которых на счету Эдена Азара (37-я, 44-я и 80-я). Ещё один раз отличился Виллиан (83-я).
«Челси» одержал пятую победу подряд и с 15 очками делит первое место с «Ливерпулем». «Кардифф Сити» с двумя очками занимает 16-е место.
Ранее «Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» в матче АПЛ.
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