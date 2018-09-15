Зобнин: брат гордится моим финтом против Чехии, но я не обращаю внимание на это

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» (16 сентября) в 7-м туре РПЛ и рассказал о выступлениях за сборную России.

«Мы каждый раз играем на три очка. Знаю, что в «Ахмат» пришёл новый-старый тренер. Тяжело сказать, будут ли у них изменения. Пилипчук раскроет наши секреты? Мы играем по-другому, так что он мало что может сказать о сюрпризах.

Матчи за сборную? Я привык играть в ритме, не жалуюсь. Играю в удовольствие, получаю от этого кайф. Лучше играть, чем получить травму и пропустить много времени, как в тот раз.