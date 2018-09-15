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Зобнин: брат гордится моим финтом против Чехии, но я не обращаю внимание на это
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Зобнин: брат гордится моим финтом против Чехии, но я не обращаю внимание на это 

Чемпионат.com + ещё 7 2 часа назад
Фото: ТАСС
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» (16 сентября) в 7-м туре РПЛ и рассказал о выступлениях за сборную России.
«Мы каждый раз играем на три очка. Знаю, что в «Ахмат» пришёл новый-старый тренер. Тяжело сказать, будут ли у них изменения. Пилипчук раскроет наши секреты? Мы играем по-другому, так что он мало что может сказать о сюрпризах.
Матчи за сборную? Я привык играть в ритме, не жалуюсь. Играю в удовольствие, получаю от этого кайф. Лучше играть, чем получить травму и пропустить много времени, как в тот раз.
После матча с Чехией смотрел, что в «Инстаграме» меня повсюду отмечали. У меня брат гордится моим финтом, но я стараюсь не обращать внимание на это. Я хотел ударить, потом вспомнил, что это левая нога. Я с правой-то не могу ударить», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
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