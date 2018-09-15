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Каррера — о предстоящей игре с «Ахматом»: «Спартак» ожидает тяжёлый матч
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Каррера — о предстоящей игре с «Ахматом»: «Спартак» ожидает тяжёлый матч 

Чемпионат.com + ещё 7 12 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от домашнего матча седьмого тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».
«Может ли Рашид Рахимов что-то поменять в «Ахмате» за короткий срок? Мы увидим это завтра. Они мотивированы, мы мало знаем, как они сыграют, поэтому отдаём себе отчёт, что нас ожидает тяжёлый матч, как и все остальные.
Рахимов сказал, что Роман Пилипчук может детально подсказать по «Спартаку»? Наблюдая за нашими матчами, аналитик готов подметить детали. Он знаком с характеристиками наших игроков.
Что касается ротации, то нет смысла рисковать теми, кто работал индивидуально, перед таким количеством матчей. Мы готовы, у нас достаточно футболистов, в том числе есть молодёжь. Будет место для всех в следующих играх», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится 16 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 19:00 по местному времени.
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