Каррера — о предстоящей игре с «Ахматом»: «Спартак» ожидает тяжёлый матч

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от домашнего матча седьмого тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».

«Может ли Рашид Рахимов что-то поменять в «Ахмате» за короткий срок? Мы увидим это завтра. Они мотивированы, мы мало знаем, как они сыграют, поэтому отдаём себе отчёт, что нас ожидает тяжёлый матч, как и все остальные.

Рахимов сказал, что Роман Пилипчук может детально подсказать по «Спартаку»? Наблюдая за нашими матчами, аналитик готов подметить детали. Он знаком с характеристиками наших игроков.

Что касается ротации, то нет смысла рисковать теми, кто работал индивидуально, перед таким количеством матчей. Мы готовы, у нас достаточно футболистов, в том числе есть молодёжь. Будет место для всех в следующих играх», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится 16 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 19:00 по местному времени.