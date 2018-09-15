Массимо Каррера и Роман Зобнин — о «Спартаке», Терри, Ханни и «Ахмате»

Главный тренер «Спартака» комментирует отсутствие практики у Ханни и детали сорвавшегося перехода Терри, а Зобнин радуется игровому времени.

Тренировка «Спартака» в преддверии матча с «Ахматом» прошла в теплых лучах заходящего осеннего солнца. Погода благотворно повлияла на настроение футболистов, не хватало лишь широкой улыбки уехавшего в «Севилью» Промеса.

Компанию Александру Селихову , который восстанавливается от повреждения, составил его тёзка Самедов: оба игрока не работали в общей группе и нарезали круги на дальней половине поля. Лоренсо Мельгарехо занимался индивидуально в зале. Именно о них журналисты спросили Массимо Карреру в первую очередь.

— Самедов и Мельгарехо работали индивидуально из-за мышечной усталости. У нас много матчей впереди, они отдыхают. Завтра они не хочу ими рисковать. Селихову нужно еще время. Он восстанавливается, всё хорошо.

— В прошлом сезоне «Спартак» проиграл «Ахмату» на своём поле. Изменился ли грозненский клуб с тех пор, и может ли Рахимов что-то поменять за короткий срок? — Мы увидим это завтра. Они мотивированы, мы мало знаем, как они завтра сыграют, так что отдаем себе отчёт, что нас ожидает тяжелый матч, как и все остальные.

— Рахимов сказал, что Пилипчук может детально подсказать по «Спартаку». Это так, учитывая, что схема изменилась? — Наблюдая за нашими матчами, аналитик может подметить какие-то детали. Он знаком с характеристиками наших игроков.

— Ударит ли ситуация с Терри по «Спартаку» имиджево? — Нет, не понимаю, что значит «испортить имидж». Что это значит? К сожалению, в футболе такое происходит. Мы до последнего дня старались убедить Терри, я лично с ним говорил. Он объяснил мне свои причины, и я уважаю его выбор. У каждого есть свои приоритеты в жизни. Перед ним стоял сложный выбор, ведь он хотел приехать в «Спартак», но сделал выбор в пользу семьи. Мы должны уважать выбор не только игрока, но и человека. Если я встречусь с ним, я пожму ему руку. Не думаю, что это ударит по имиджу клуба.

— Только семейные? — Его семья не хотела переезжать, и он принял решение остаться с ней. Но это уже прошлое, давайте говорить о настоящем по имени «Ахмат».

— Почему не было резервных вариантов, кроме Терри? Почему Федун сразу отмёл вариант с тем же Таски? — По Таски мы приняли решение по окончании прошлого сезона. Мы нашли отличного защитника Жиго, но он травмировался. Мы не смогли найти другого центрального защитника, на которого можно сразу положиться. Брать молодого игрока не было смысла, ведь у нас тоже растет молодёжь. Думаю, мы здесь уже затянули тему с Терри.

— То, что у Спартака было мало сборников, поможет? — Чем больше игроков в моем расположении, тем лучше. Это плюс для тренера.

— Готов ли «Спартак» к сложному графику, который ждёт команду? — Теми, кто работали индивидуально, нет смысла рисковать перед таким количеством матчей. Мы готовы, у нас достаточно игроков, в том числе молодые. Будет место для всех в следующих матчах.

— Получается, стоит ждать ротацию? — Нам предстоит играть 7 матчей за 22 дня. Будет место для всех. У кого-то будет больше времени, у кого-то — меньше.

— Можете пообещать, что Ханни сыграет? — Почему я тебе должен обещать? У нас много игроков, которые не выходят в старте. В футбол играют 11 человек. Мне предстоит делать выбор. Если кто-то хочет всегда играть, пусть найдет индивидуальный вид спорта: например, теннис. В футболе всё меняется от матча к матчу. Нужно понимать, какую пользу принесет игрок, исходя из соперника. Но многое зависит не от меня, а от игроков. На поле выходят те футболисты, которые помогут команде. Я смотрю, как ребята тренируются, и делаю выбор. Я не обязан кого-то постоянно ставить. Я бы даже своего брата не ставил в обязательном порядке, если бы он не делал необходимых команде вещей. Ханни может играть или не играть, как и все остальные. Места в старте нет ни у кого.

В качестве шутки один из журналистов спросил, можно ли поставить в состав его.

— Нет, я не видел тебя на тренировке. Почему? Потому что ты толстый!

Последняя фраза была произнесена Каррерой на русском языке после консультации с переводчиком. Зажигательного Массимо сменил улыбающийся Роман Зобнин.

— Есть ли особая мотивация на «Ахмат»? Изменился ли соперник с прошлой игры? — Я бы не говорил о мотивации, потому что мы каждый раз играем на три очка. Знаю, что в «Ахмат» пришёл новый-старый тренер. Тяжело сказать, будут ли у них изменения.

— Если ли опасения, что Пилипчук раскроет секреты «Спартака»? — Мы играем по-другому, так что он мало что может сказать о сюрпризах.

— Как чувствуете себя после матчей за сборную? — Я привык играть в ритме, не жалуюсь. Играю в удовольствие, получаю от этого кайф. Лучше играть, чем получить травму и пропустить много времени, как я в тот раз.

— После сборной приподнятое настроение? — Я всегда в хорошем настроении.

— После Чехии сколько людей поздравило? — Смотрел, что в «Инстаграме» повсюду отмечали. У меня брат гордится моим финтом, но я стараюсь не обращать внимание на это. Я хотел ударить, потом вспомнил, что это левая нога. Я с правой-то не могу ударить.

— В сборной были разговоры о Терри? — Ребята спрашивали, правда ли, что переходит Терри. Я думаю, что знаю даже меньше, чем вы, об этом.

— Ханни написал, что недоволен игровым временем. — Я не могу это комментировать. Лучше спросите у Ханни. На базе он не жалуется.

— Готовы ли к ротации вы? — Я готов ко всему, что скажет тренер. Нужно уважать товарища, который сидит на замене, а тот, кто сидит на скамейке, должен уважать игроков, которые выходят.

— Поддерживали ли Жиго? — И я, и Жора подошли, посочувствовали ему. Я бы не хотел это еще раз пережить, потому что тяжело восстанавливается. Он скоро приедет, так что, если у него будут вопросы, готовы помочь.