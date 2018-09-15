«Это было шикарно!» День города в Воронеже завершился двойным салютом

Сегодняшний вечер стал для воронежцев уникальным — в течение часа они увидели сразу два салюта. Первым отметили 432-летие Воронежа, вторым — вековой юбилей ВГУ. Горожане оценили фейерверк, назвав его шикарным, и поспешили поделиться красочными фото и видео в социальных сетях. «Вести-Воронеж» их изучили и отметили, что салюты, действительно, были хороши.

Для тех, кто всё пропустил или кто хочет насладиться этим зрелищем ещё раз, наша подборка.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгения (@evgeniya_boldyreva) 15 Сен 2018 в 12:44 PDT Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Larisa Pozdnyakova | NL Int (@l.pozdnyakova_) 15 Сен 2018 в 12:39 PDT Фото на обложке — коллаж из снимков instamaw и HideLight