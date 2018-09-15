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Массимо Каррера: «Будет ли играть Ханни? Даже своего брата не поставил бы, если бы он не делал то, что надо…
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Массимо Каррера: «Будет ли играть Ханни? Даже своего брата не поставил бы, если бы он не делал то, что надо… 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера о ситуации с алжирцем Софьяном Ханни, который в инстаграме выразил недовольство тем, что его не ставят в стартовый состав.
— Нам предстоит сыграть семь матчей за двадцать два дня. Шанс будет у всех. Кто-то сыграет больше, кто-то меньше. Обещать, что Ханни точно сыграет, я не могу. Если кто-то хочет играть всегда, он найдет индивидуальный вид спорта, где будет играть всегда один. В футболе на поле выходят одиннадцать человек. И все меняется. В том числе, в зависимости от соперника. Безусловно, Ханни и другие, кто выходил на поле немного, получат практику. Но все зависит от самих игроков. На поле выходят те, кто, как я считаю, помогут команде. Я смотрю на тренировки, делаю свой выбор. Но я не обязан кого-то ставить в состав постоянно. Я бы даже своего брата не ставил, если бы он не делал то, что надо команде. Ханни — игрок «Спартака», и он может выходить на поле или нет, как и все остальные. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)
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