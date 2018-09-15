Зобнин: Ханни должен уважать тех, кто выходит в старте

Хавбек московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин прокомментировал несостоявшийся переход защитника Джона Терри в московскую команду, передает «Чемпионат.com».

"Ребята спрашивали, правда ли, что переходит Терри. Я думаю, что знаю об этом даже меньше, чем вы.

Ханни написал, что недоволен игровым временем? Я не могу это комментировать. Лучше спросите у Ханни. На базе он не жалуется. Я готов к ротации и ко всему, что скажет тренер. Нужно уважать товарища, который сидит на замене, а тот, кто сидит на скамейке, должен уважать игроков, которые выходят.

Травма Жиго? И я, и Жора Джикия подошли, посочувствовали ему. Я бы не хотел это ещё раз пережить, потому что тяжело восстанавливается. Он скоро приедет, так что если у него будут вопросы, готовы помочь", — заявил футболист.

Ранее сообщалось, что отказавший «Спартаку» Терри намерен стать тренером.