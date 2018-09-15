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Виктор Булатов: Пропустили два необязательных гола
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Виктор Булатов: Пропустили два необязательных гола 

Советский спорт 1 час назад
— На протяжении всей игры мы владели преимуществом, а «Армавир» играл от обороны и действовал на контратаках. Все десять полевых игроков соперника стояли за линией мяча. Любой команде, даже «Барселоне», тяжело играть в позиционный футбол. Мы пропустили два необязательных гола: первый после отскока от своего игрока и выхода один на один с вратарем, а второй после рикошета. Не хватало последнего проникающего паса. Ребятам нужно было действовать нестандартно, быстрее двигать мяч, играть у линии чужой штрафной в одно касание… Но все объяснимо. Еще до матча было понятно, что сборники вернулись в разном состоянии и настроении. Нам не хватало эмоций, куража и азарта. Настрой по сравнению с предыдущими играми не был оптимальным, — приводит слова Булатова пресс-служба «Спартака».
В следующем туре «Спартак-2» в гостях встретится с «Краснодаром-2».
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