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«Реал Сосьедад» — «Барселона» — 1:2 (обзор)
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«Реал Сосьедад» — «Барселона» — 1:2 (обзор) 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляется обзор матча четвёртого тура испанской Примеры между «Реал Сосьедадом» и «Барселоной».
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