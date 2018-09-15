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Виктор Гончаренко: «Посредственная игра? Мы одержали три крупных победы в РПЛ»
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Виктор Гончаренко: «Посредственная игра? Мы одержали три крупных победы в РПЛ» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Уфой» в матче 7-го тура РПЛ.
Рад вернуться в Уфу, увидеть старых знакомых, но понимаем, что дружба дружбой, а служба службой, поэтому рады сегодняшней победе. Далась нелегко, несмотря на счёт, не могу сказать, что контролировали игру, мы нестабильны. Во многом недоволен, мы очень зажато играем первые минуты, боимся совершить ошибку. Очень рад победе, в последние 20 минут мы хорошо выглядели, но молодой команде свойственна нестабильность.
— Уже известно, насколько серьёзны повреждения у Магнуссона и Эрнандеса?
— Завтра оценим. Не думаю, что с Магнуссоном что-то серьёзное, то с Абелем нужно смотреть обследование.
— Как планируете использовать Облякова?
— Ваня может играть и ближе к атаке и ближе к обороне, так что посмотрим. Он сегодня проделал хороший объем работы, хоть и ошибался иногда.
— Дзагоев готов сыграть весь матч в Лиге чемпионов?
— 90 минут сложно. Он готов сыграть чуть более тайма.
— В чем секрет вашей команды? Как вам удается одерживать победы при довольно посредственной игре в атаке?
— Можете привести примеры таки посредственных игр в атаке? Назовите еще одну игру.
— Вы создаете мало моментов…
— Мало? Сколько побед крупных мы одержали в этом чемпионате в 7 матчах? Вы задаете вопрос, суть которого сами не понимаете. У нас три крупных победы за 7 туров, много забитых голов. А вы говорите нет моментов. Есть проблемы в защите, моменты, которые надо улучшать, есть нестабильность. Вопрос непрофессиональный.
— Во втором тайме вы сознательно отдали мяч сопернику?
— Нет, я же говорю, что мы не стабильны и только учимся вести свою игру на протяжении всех 90 минут. Иногда неосознанно получается прижиматься к своим воротам. (Иван Уральский)
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