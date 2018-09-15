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Саратовский силач Вячеслав Максюта одержал победу в «Битве первых»
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Саратовский силач Вячеслав Максюта одержал победу в «Битве первых» 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Победителем Всероссийского турнира по силовому экстриму «Богатырские игры», состоявшегося сегодня, 15 сентября, в Саратове, стал силач Вячеслав Максюта. Именитый спортсмен и популярный шоумен продемонстрировал лучшие результаты при выполнении практически всех упражнений.
Вторе место в чемпионате среди «звезд двухтысячных» занял спортсмен Сергей Харламов из Перми. Третьим стал Игорь Педан из Мытищи.
Стоит отметить, что перед «Богатырскими играми» на площади у Саратовской консерватории состоялся чемпионат России по силовому экстриму на Кубок мэра Саратова в весе до 105 килограммов. После успешного прохождения ряда испытаний первое место чемпионата завоевал спортсмен из Саратова Евгений Гавриленко.
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