«Арсенал» — «Крылья Советов»: Джорджевич довел счет до разгромного

«Арсенал» забил третий гол в матче 7-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

На 73-й минуте гол забил нападающий Лука Джорджевич

Арсенал Т — Крылья Советов

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