Ватутин, Сафиуллин и Неделько узнали соперников в отборе на St. Petersburg Open 

Состоялась жеребьёвка квалификации турнира St. Petersburg Open, в которой примут участие четыре российских теннисиста.
Роман Сафиуллин сыграет против итальянца Лоренцо Сонего, посеянного под первым номером. Евгений Карловский сразится с белорусом Ильёй Ивашко, Евгений Тюрнев встретится со Стефаном Робером из Франции, а Алексею Ватутину достался в соперники Владимир Игнатик из Беларуси.
Полностью пары квалификационной сетки соревнований выглядят так:
Лоренцо Сонего (Италия) — Роман Сафиуллин (Россия) Даниэль Брандс (Германия) — Лука Ванни (Италия) Илья Ивашка (Беларусь) — Евгений Карловский (Россия) Евгений Тюрнев (Россия) — Стефан Робер (Франция) Рубен Бемельманс (Бельгия) — Егор Герасимов (Беларусь) Иван Неделько (Россия) — Адриан Менендес-Масейрас (Испания) Виктор Троицки (Сербия) — Лукас Мидлер (Австрия) Владимир Игнатик (Беларусь) — Алексей Ватутин (Россия)
Финал St. Petersburg Open пройдёт 23 сентября. Действующим чемпионом турнира является босниец Дамир Джумхур.