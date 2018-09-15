Источник: В понедельник РФС вынесет решение по стадиону «Енисея» в Красноярске 

Комиссия РФС по сертификации стадионов в понедельник вынесет решение по Центральному стадиону в Красноярске. Эта арена является домашней для «Енисея».
— Специальная комиссия РФС должна объявить свое решение по стадиону в Красноярске в понедельник, — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации. — После этого станет известно, начнет ли «Енисей» играть свои домашние матчи на своей арене в Красноярске или нет.
В текущем сезоне из-за реконструкции Центрального стадиона «Енисей» проводил матчи в Тюмени.
22 сентября красноярский клуб проведет домашнюю игру с «Уралом» в рамках 8-го тура РПЛ.
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