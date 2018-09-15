Вальверде проводит интересные эксперименты с составом «Барсы». Пока получается не очень

Усман Дембеле. Стадион «Реала Сосьедад» «Аноэта» — страшный кошмар для «Барселоны». Только в прошлом сезоне «Барса» впервые за 11 лет победила в Сан-Себастьяне в рамках Ла Лиги. В этот раз каталонцы были в очередной раз близки к тому, чтобы потерять очки в Стране басков. Пронесло — к 12-й минуте «Сосьедад» уже вел 1:0, но за три минуты, с 63-й по 66-ю, «Барселона» переломила игру и забила два — отличились Луис Суарес

Молодой француз стал лучшим игроком матча. Он и правда прибавляет — находит взаимопонимание с Месси и Суаресом, грамотно использует свою скорость и не злоупотребляет дриблингом. Шикарная форма Дембеле заставляет Вальверде пока оставлять Коутиньо на скамейке запасных.

Но интересен эксперимент тренера в центре поля. Впервые за долгое время Серхио Бускетс остался на лавке в важной игре. Функции разыгрывающего взял на себя Ракитич, а помогали ему Рафинья и Сержи Роберто, переведенный в центр поля. Роберто инстинктивно или по указке Вальверде сильно тяготел к правому флангу и порой мешал Семеду подключаться к атакам, а вот Рафинья игру провалил — слабое перемещение и ожидаемая замена на Бускетса, который помог вновь наладить контроль в центре поля.

Ракитич стал лучшим по количеству передач с огромным отрывом — 113 за игру (у идущего на втором месте Месси — 72). Тем не менее, «Сосьедад» грамотно прессинговал в центре, так как Роберто и Рафинья не оказывали должной поддержки Ракитичу. Отсюда огромное количество моментов у ворот тер Штегена, который несколько раз просто спас команду. Вальверде в этой игре отошел от классической схемы 4-2-3-1, которую использовал в прошлом сезоне, и вернулся к 4-3-3. Конечно, стоит учитывать, что многие игроки только вернулись после перерыва на сборные, но тенденция к экспериментам видна невооруженным глазом. Пока что эксперименты удачными не назовешь, но Вальверде понимает, что команде нужны свежие решения — ведь в этом сезоне на первом месте стоит победа в Лиге чемпионов.

«Барса» меняется, пробует разные модели игры. На «Аноэте» получилось слабо, но команда все же одержала волевую победу. Интересно, какой предстанет команда в первом матче Лиги чемпионов.