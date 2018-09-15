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Жиль де Ферран: У нас неплохие шансы заработать очки
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Жиль де Ферран: У нас неплохие шансы заработать очки 

F1News.ru 1 час назад
Фото: F1News.ru
Неоднозначная квалификация для McLaren: Фернандо Алонсо показал 11-е время, а Стоффель Вандорн выбыл уже в первой сессии. Завтра в команде надеются побороться за очки…
Фернандо Алонсо (11-й): «Весь уик-энд мы были конкурентоспособны в Сингапуре, а в квалификации я добился неплохого результата. Я рад, что мы вернулись в нормальную форму.
Мы знали, что окажемся в районе конца первой десятки, но необходимость стартовать на шинах HyperSoft с девятого или десятого места может вызвать много проблем — вчера на длинных сериях кругов этот состав сильно деградировал. Лучше стартовать 11-м и свободно выбирать резину для первого отрезка — надеюсь, мы этим воспользуемся. Бороться в финале квалификации стоило бы, если бы был шанс занять пятое или шестое место.
За десять лет ни одна из гонок здесь не обошлась без автомобиля безопасности, к этому нужно быть готовыми и если появится такой шанс, провести пит-стоп. Впереди долгая и сложная гонка, нужно сохранять концентрацию и побороться за очки, но прежде всего надо финишировать. Последнее время нас преследуют проблемы с надежностью — это надо исправить».
Стоффель Вандорн (18-й): «На последней серии кругов я всё сделал не так — если не ошибаюсь, я четыре раза задел барьер, иначе мог бы пройти во вторую сессию, ведь именно тогда трасса была в лучшем состоянии. Жаль, что не получилось, ведь наша скорость это позволяла. По-моему, с машиной всё в порядке, а это хорошо. Я старался полностью использовать её потенциал, но стоит немного перестараться — шины перегреваются и время на круге получается не лучшим. Здесь всё зависит от квалификации.
Как правило, в гонке наш темп выше, чем в квалификации — мы это знаем с начала сезона — но здесь очень сложно обгонять, так что всё дело в хорошей стратегии. Ключевой момент — надо посмотреть, чего добьются те, кто стартует на HyperSoft — как долго они смогут сохранять резину в рабочем состоянии. По крайней мере, мы оба можем выбирать шины для старта, так что можно рискнуть. В Сингапуре может произойти всё что угодно!»
Жиль де Ферран, спортивный директор: «Позитивный день для команды: у нас не только неплохая стартовая позиция, но и хороший темп. Жаль, что Стоффель не смог проехать круг без ошибок. Но Фернандо блестяще выполнил свою работу, в очередной раз продемонстрировал класс, добившись максимума от машины.
В целом мы позитивно оцениваем шансы заработать очки в гонке, и дело не только в стартовых позициях, но и в возможности выбирать шины для старта, что играет важную роль в Сингапуре. Честно говоря, мало шансов спрогнозировать итог гонки при искусственном освещении на этой сложной и зрелищной трассе, но будет интересно следить за борьбой».
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