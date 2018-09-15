Испанец Мас выиграл 20-й этап «Вуэльты», Закарин финишировал 27-м 

Испанский гонщик команды Quick-Step Floors Энрик Мас одержал победу на 20-м этапе «Вуэльты Испании». Вторым финишировал колумбиец Мигель Анхель Лопес из «Астаны», третьим — лидер общего зачёта, британец Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott). Россиянин Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) финишировал 27-м и занимает 20-е место в общем зачёте.
Велошоссе. «Вуэльта». 20-й этап. Эскальдес-Энгордань — Коллада де ла Гальина, 97,3 км 1. Энрик Мас (Испания, Quick-Step Floors) — 2:59.30 2. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — то же время 3. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) — отставание 0.23… 27. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +8.32… 39. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) — +12.09…
Общий зачёт после 20-го этапа
1. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) — 79:44.30 2. Энрик Мас (Испания, Quick-Step Floors) — +1.46 3. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — +2.04… 20. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +51.17… 53. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) — +2:01.36