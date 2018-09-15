«Нижний Новгород» уступил «Факелу» в матче ФНЛ

ФК «Нижний Новгород» уступил «Факелу» в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги.

Встреча, состоявшаяся 15 сентября, в субботу, на «Центральном стадионе профсоюзов», завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал форвард хозяев Игорь Лебеденко , отличившийся за минуту до окончания основного времени.

«НН» начал матч в следующем составе: Анисимов, Абазов, Хрипков, Морозов, Хайруллов, Федорив, Симанов, Скворцов, Игнатович, Аюпов, Делькин.

Во втором тайме наставник «горожан» Дмитрий Черышев заменил Хрипкова на Фомина, а Скворцова — на Сергеева. Вместо Игнатовича вышел Абрамов, а вместо Симанова — Бочаров.

Потерпев поражение, нижегородцы с 18 очками занимают шестую строчку турнирной таблицы. 19 сентября наш клуб примет дома подмосковные «Химки».

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» сыграет с «Факелом» 15 сентября.

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