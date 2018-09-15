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«Нижний Новгород» уступил «Факелу» в матче ФНЛ
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«Нижний Новгород» уступил «Факелу» в матче ФНЛ 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
ФК «Нижний Новгород» уступил «Факелу» в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги.
Встреча, состоявшаяся 15 сентября, в субботу, на «Центральном стадионе профсоюзов», завершилась со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал форвард хозяев Игорь Лебеденко, отличившийся за минуту до окончания основного времени.
«НН» начал матч в следующем составе: Анисимов, Абазов, Хрипков, Морозов, Хайруллов, Федорив, Симанов, Скворцов, Игнатович, Аюпов, Делькин.
Во втором тайме наставник «горожан» Дмитрий Черышев заменил Хрипкова на Фомина, а Скворцова — на Сергеева. Вместо Игнатовича вышел Абрамов, а вместо Симанова — Бочаров.
Потерпев поражение, нижегородцы с 18 очками занимают шестую строчку турнирной таблицы. 19 сентября наш клуб примет дома подмосковные «Химки».
Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» сыграет с «Факелом» 15 сентября.
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