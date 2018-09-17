Чалов: надеюсь, ЦСКА удастся сотворить в Лиге чемпионов чудо

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от предстоящего старта московской команды на групповом этапе Лиги чемпионов. В соперниках «армейского» клуба значатся «Реал» , «Рома» и «Виктория Пльзень». «Не сказал бы, что это „группа смерти“. Не хочется загадывать, что будет дальше. Мне кажется, мы и сами ещё не до конца знаем свои максимальные возможности. С каждым разом играем всё лучше и лучше. В Чехии обязательно надо брать очки. С „Реалом“ при своих трибунах будет ещё интереснее. Я всегда верю в лучшее и надеюсь, что нам удастся сотворить чудо», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко

В первом туре Лиги чемпионов ЦСКА 19 сентября на выезде сыграет с «Викторией Пльзень».