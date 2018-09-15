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«Арсенал» — «Крылья Советов»: Ткачев оформил дубль
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«Арсенал» — «Крылья Советов»: Ткачев оформил дубль 

Спорт-Экспресс 54 минуты назад
«Арсенал» удвоил преимущество в матче 7-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
На 50-й минуте дубль оформил полузащитник Сергей Ткачев.
Арсенал Т — Крылья Советов
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