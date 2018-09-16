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​Чалов — о лидерстве в гонке бомбардиров: «Я просто играю и у меня получается»
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​Чалов — о лидерстве в гонке бомбардиров: «Я просто играю и у меня получается» 

Евро-футбол.Ру + ещё 5 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал результат матча с «Уфой», а также своё лидерство в гонке бомбардиров.
"Жаль, что двое наших ребят получили травмы. Желаю Абелю и Магнуссону скорейшего выздоровления. Если говорить об игре, то эти травмы сильно поменяли сценарий игры. Мы сначала не могли понять, как нам теперь действовать, но со временем начали находить зоны, стали появляться моменты и в концовке удалось забить, что придало нам сил.
Во второй половине играть стало легче. «Уфа» тоже хорошо играла. У них получалось создавать моменты. Но в итоге мы забили еще два в контратаке. Я думаю наша победа закономерна.
За счет чего удается забивать в каждом матче? Сейчас я об этом не думаю. Просто играю и у меня получается", — отметил Чалов.
После гола в ворота «Уфы» на счету Чалова шесть голов в семи матчах сезона. При этом форвард забивает уже в четвёртой игре подряд.
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