Чалов: «После травм сначала не могли понять, что нужно делать» 

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о продолжении своей голевой серии, а также прокомментировал победу против «Уфы» со счетом 3:0.
— Очень жалко, что два игрока получили травмы, все основные игроки желают им скорейшего выздоровления. Эти две травмы существенно сказались на ходе матча, сначала не могли понять, что нужно делать, но в итоге постепенно начали находить зоны, появились моменты, и в конце первого тайма получилось забить, что придало нам сил. Во втором тайме стало гораздо проще играть. «Уфа» тоже хорошо атаковала, создала много моментов, которые мы не должны были допустить. В итоге забили еще два, думаю, что победа закономерна.
— Вы продлили свою серию, за счет чего в каждом матче получается забивать?
— Честно говоря, не думаю об этом. Играю, и как-то получается.
— У вас 9 приобретений в трансферное окно, насколько удалось сыграться за эти две недели?
— С каждой игрой налаживаем взаимопонимание, сейчас это дает какие-то плоды, дальше будет только лучше.