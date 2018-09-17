Лучший бомбардир РПЛ Фёдор Чалов — о ЦСКА, Лиге чемпионов и «молодёжке»

Откровенное интервью с лучшим бомбардиром РПЛ — о запасе молодёжки, новом ЦСКА и обновлённом себе.

На прошлой неделе Чалов дважды оказался в центре внимания. Во вторник в Нижнем Новгороде нападающий, к недоумению многих, не удостоился ни минуты игрового времени от тренера молодёжной сборной в матче с сербами. В субботу Фёдор дал повод заговорить о себе сам. Гол в Уфе, де-юре победный для ЦСКА, стал для форварда шестым в чемпионате и позволил ещё больше упрочить свои позиции в бомбардирском рейтинге РПЛ.

Бывший защитник сборной России Андрей Соломатин сыронизировал по этому поводу в «твиттере»: «Спартак» за семь туров забил столько же, сколько Фёдор Чалов». Шутки шутками, но такой результативности от молодого «армейца» вряд ли кто ожидал — тем более после двух безрезультатных стартовых туров. С этой, куда более приятной, чем «нижегородская», темы мы и начали разговор.

— Перед началом сезона было ощущение, что теперь-то уж точно должно прорвать? — Я всегда настраиваюсь на лучшее. В идеале хочется забивать в каждой игре. Сейчас получается, и я очень этому рад. Не знаю, везение это или нет, но просто так ничего не бывает. Значит, не зря отдаюсь каждой тренировке и игре. Надеюсь, дальше будет только больше. — Какой из полдюжины голов в этом сезоне доставил наибольшее эстетическое удовольствие? — Все по-своему были нужны и важны. Например, перед «Уфой» была пауза в чемпионате, а после сборных всегда сложно возвращаться в клуб. Разные команды — разные задачи и игра. За два дня потом тяжело всё вспомнить. По нашей игре с «Уфой» это, думаю, заметно было: первые минут 20 не могли собраться и сообразить, что делать. Плюс травмы немного выбили из колеи. Гол в конце тайма нам помог отдышаться и почувствовать уверенность, которая появилась до перерыва на сборные. — В Уфе Абель и Магнуссон травмировались на ровном месте. Из-за синтетики? — Это, наверное, вопрос к врачам всё-таки. Мне игры на искусственном покрытии не доставляют неудобств. Ничего не беспокоит, чувствую себя отлично. — По поводу лидерства в гонке бомбардиров партнёры подтравливают? — Шутили насчёт того, что не вышел за сборную. По-доброму. Но это не от меня зависит — таково решение тренера. Всё нормально. Рабочие моменты. — Разве не досадно просидеть важнейший матч в запасе? — Я ни на кого не обижаюсь. Так решил тренер. Потому он и главный. — После контрольного матча с Египтом Бушманов предъявлял претензии? Допустим, по количеству и качеству единоборств. — Да нет. Всё в рабочем режиме. — В глубине души ждали приглашения в первую сборную? — Конечно, хотелось. Мне сказали, что сейчас я нужнее «молодёжке».

— На старте сезона голов у вас не было, а как присели на лавку — пошли очередью. Запас так мобилизовал? — Возможно, да. Наверное, где-то начал забывать, что было в конце прошлого года, когда я не играл. Мне напомнили, и хорошо, что так получилось. Зацепило. Два раза забил после выхода на замену. — Тяжело переносили перевод в запас осенью 2017-го? — Это было в прошлом году. Сейчас об этом не думаю. Смотрим только вперёд. — Понимали, почему профильному нападающему тренер предпочитал опорника Вернблум? — Всё понятно, всё просто: Понтус забивал, я — нет. Это футбол. — Почему всё-таки «Понтус забивал, а вы — нет»? Должна же быть причина. — Неважно, что было тогда. Важнее, что теперь всё изменилось. Я стал серьёзнее относиться к футболу. — Ваши коллеги обычно говорят, что пропускают критику мимо ушей. — Раньше обращал внимание, что говорят и пишут, но после того периода уяснил одну вещь: и критика, и похвала — ничто. Именно футболу и то, и другое мешает. Сейчас я абстрагировался от этого всего. Понимаю, что, пока я забиваю, все интересуются и хотят брать интервью. Но как только забивать перестану — всё поменяется, как обычно. Мы это уже проходили. Обижаться на кого-то или что-то бессмысленно. Нужно работать и наслаждаться футболом. — Гол «Динамо» после долгой паузы помог психологически? — Конечно. Очень. Я отдавал себе отчёт, что этот гол больше для меня важен, чем для команды, поскольку не принёс ЦСКА очков. А потом оказалось, что у Понтуса перебор карточек в Лиге Европы. Я вышел против «Арсенала» и на этом кураже, понимании ситуации забил снова. — Ещё и через два дня после 20-летнего юбилея. — Да, отличная получилась неделька. Забил за дубль «Динамо», на следующий день — за основу, а потом ещё и «Арсеналу». Эти три гола очень мне помогли. — Есть ощущение, что прибавили по сравнению с прошлыми сезонами — в понимании игры, движении? — Появилась уверенность в собственных силах. Если правильно открываться — будут моменты. А будут моменты — и голы придут. — Игровой номер — с 63-го на более «бомбардирский» девятый — на удачу поменяли? — Девятка с детства была любимым номером — с тех пор, как в школе его дали. Всю жизнь мечтал играть под ней в основе ЦСКА. До этого, возможно, я не был готов для такой ответственности. Когда летом появилась такая возможность, подумал: сейчас — или никогда. — Наверное, у всех футболистов были в детстве майки любимых игроков. У вас тоже? — А у нас с братом Даней была одна футболка на двоих — цеэсковская, с девяткой Вагнера Лав. — Абель говорил, что быстро сыгрался с вами на поле. Языковой барьер не мешает? — Абсолютно. Абель — очень хороший, простой парень. Не могу сказать, что мы с ним прямо беседы ведём — для этого мне ещё надо свой английский подтянуть. А Абель, возможно, главный полиглот в команде — языка три-четыре знает: испанский, итальянский, английский… Иногда даже переводчиком выступает, если, допустим, Родриго нужно что-то объяснить. — У вас как с английским дело обстоит? — Работаем. В ближайшее время планирую ещё серьёзнее им заняться. — Кто из новичков-иностранцев делает успехи в русском языке? — Понятно, что Яко Бийолу или Крису Бистровичу легче овладеть русским, чем латиноамериканцам — языки похожи. Но Родриго тоже учит. А лучше всех знает, наверное, Марио. Уже всё понимает, но на людях стесняется разговаривать. — Бекао даже на тренировках производит сильное впечатление. Прилетает от него в «двусторонках»? — Бывает, но только случайно. А так вообще в жизни Родриго — очень добрый, весёлый парень. Душа компании. — В лице Влашича ЦСКА нашёл более чем достойную замену Головину? — Да, Никола сейчас здорово играет. Находит зоны, обыгрывает один в один и создаёт преимущество, моменты. — С Александром на связи? — С Сашей — да, постоянно переписываемся. Надеюсь, в ближайшее время дебютирует в «Монако». Очень хочет.

— Он всё время с молодёжью в ЦСКА держался. Скучает без друзей во Франции? — Говорит, что нет, что всё хорошо, но я думаю, в душе скучает. Смотрит, следит за ЦСКА, после игр пишет, поздравляет. — Воодушевляет пример Головина? — Конечно. Это очень показательный пример того, что даже из русской глубинки можно выйти на такой уровень. И выйти неслучайно. Надеюсь, Саша и в дальнейшем будет только расти. Зная его характер, уверен в этом. — Непривычно без Березуцких, Игнашевича , Вернблума? — В принципе уже привыкли. У нас новые цели и задачи. Футбол — такая штука: сегодня одно, завтра — другое. В любом случае эти люди — хороший пример для молодёжи, гордость ЦСКА. У них можно только учиться. А потом, мы же с ними не расстаёмся: братья приходят на игры, заглядывают в раздевалку. С Сергеем Игнашевичем тоже постоянно видимся. Он теперь тренер «молодёжки», но, когда есть возможность, посещает тренировки первой команды. — Молодых теперь Акинфеев с Набабкиным воспитывают? — Наверное, да. — Игорь же молчун по натуре. — Не переживайте, когда надо — прикрикнет. А есть же ещё Дзага. — Алана как-то чудно ветераном называть. — А сколько он лет в ЦСКА? По-моему, больше десяти. Тоже авторитетный игрок. — Перед жеребьёвкой Лиги чемпионов кого в соперники «заказывали»? — Никого не загадывал, самому интересно было, кто достанется. Когда увидел «Реал» — обрадовался. — Да ладно. — Серьёзно. Интересно же сыграть с лучшим клубом Европы. Три подряд победы в Лиге чемпионов о чём-то да говорят. Не думаю, что уход Криштиану сильно ослабил «Реал». — «Реал» или «Барса»? — «Реал». С детства за Мадрид и за «Челси» болел. — Где смотрели прошлый матч ЦСКА с «Реалом» в «Лужниках»? — На трибуне. Всей школой на игру ходили.

— Не продрогли на морозе? — Мы — не очень, а вот Бензема, кажется, сломался на морозе. Смотрели, как он уходил в подтрибунку. Тогда стадион ещё был старый, поле — далеко. Не знаю, почему, но я тогда ничего особенного не почувствовал. Когда первый раз подавали мячи на Лиге чемпионов, ощущения были совершенно другие. Вчера смотрел на Нойера по телевизору, а сегодня видишь в паре метров от себя. Кумиры детства, люди, которыми играешь в «фифу», совсем рядом — это было реально круто!

— Фото или майка на память остались? — Я никогда не фотографировался с игроками, а просить футболку неудобно было. Постеснялся. — Вы, получается, в «Лужниках» ещё не играли? — Да, это будет впервые. А зрителем ещё пару раз бывал. Когда с «Рубином» ЦСКА на Суперкубок играл, Бухарова за руку выводил на поле. — Как ЦСКА выжить в «группе смерти»? — Не сказал бы, что это «группа смерти». Не хочется загадывать, что будет дальше. Мне кажется, мы и сами ещё не до конца знаем свои максимальные возможности. С каждым разом играем всё лучше и лучше. В Чехии обязательно надо брать очки. С «Реалом», при своих трибунах, будет ещё интереснее. Я всегда верю в лучшее и надеюсь, что нам удастся сотворить чудо.

— Уже присматриваетесь Рамосу и Варану? — Вообще не смотрю. Сейчас нас ждёт совсем другая команда. «Виктория Пльзень» — тоже сложный соперник. — В Пльзени удастся выбросить из головы мысли о дерби со «Спартаком»? — Мы двигаемся постепенно. Прямо сейчас даже о Чехии не задумываюсь. Я поменял отношение к футболу и теперь точно знаю: нельзя ничего загадывать наперёд. Нужно в каждом матче отдаваться и показывать всё, что можешь. А там будь, что будет.