Эмери: «Нам нужны не только голевые передачи Озила, но и чтобы он шёл в штрафную площадь и забивал»

Наставник «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Ньюкаслом» в рамках 5-го тура АПЛ (2:1).

"Мы становимся лучше, но еще есть в чем прибавлять, как индивидуально, так и коллективно. В первом тайме нам не совсем удавалось контролировать игру, но во втором тайме мы стали действовать лучше.

Для меня все игроки равны, они все высокого уровня. Мастерство Озила помогает команде, очень важно, что он забил. Нам нужны не только его голевые передачи, нам нужно, чтобы он шел в штрафную площадь и забивал. Я продолжу работать с каждым игроком, чтобы создать такую команду, какую мы хотим видеть", — цитирует Эмери ВВС.

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