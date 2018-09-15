В Toro Rosso ждали большего от квалификации

Перед началом уик-энда в Toro Rosso испытывали оптимизм по поводу скорости машины в Сингапуре, но с каждой сессией он угасал — и в квалификации не удалось подняться выше 15-го места.

Пьер Гасли (15-й): «Уик-энд с самого начала складывался непросто –ещё вчера мы оказались не столь конкурентоспособны, как надеялись. Сегодня ситуация немного улучшилась, но пробиться в финал всё равно бы не получилось.

Мы пытались добиться лучшего баланса и сцепления с трассой, пробовали несколько вариантов в попытке найти решение, но так и не смогли раскрыть потенциал машины.

Завтра я попытаюсь отыграть несколько мест, хотя в Сингапуре очень непросто обгонять. Возможно, удастся сделать это за счёт стратегии — нужно постараться продлить ресурс шин».

Брендон Хартли (17-й): «Утром сессия получилась сложной, но мы внесли некоторые коррективы и в квалификации машина вела себя лучше.

Я был близок к тому, чтобы пройти во вторую сессию, но в первой попытке помешал трафик, а во второй я сам допустил несколько мелких ошибок на среднем секторе. Пьер проехал на полторы десятых быстрее — такой сегодня была разница между вылетом в первой сессии и продолжением борьбы во второй. Трасса сложная, здесь у вас есть только один шанс.

В пятницу мы неплохо работали с резиной, так что я по-прежнему надеюсь побороться с соперниками в гонке и заработать несколько очков. В этот уик-энд мы надеялись выглядеть лучше, но посмотрим, что принесёт завтрашний день».

Гийом Дезотё, главный инженер: «После сложной пятницы, когда нам не хватало скорости на коротких сериях, мы провели тщательный анализ работы машины и шин. Мы разработали план действий на третью тренировку, который сработал для Пьера — он хорошо проехал быстрый круг, но на втором круге на последнем секторе возникла сильная избыточная поворачиваемость. Брендону в субботней тренировке пришлось сложнее — он не был доволен настройками.

После прогресса в утренней тренировке мы ждали лучших результатов в квалификации. В первой сессии важно было избежать трафика и выложиться в тот момент, когда трасса была в лучшем состоянии. Пьер неплохо провёл вторую попытку, а Брендон ошибся и выбыл из борьбы. Во второй сессии у Пьера возникли проблемы с балансом и стабильностью задней части машины — и он не смог добиться большего.

Завтра возможна стратегия одного или двух пит-стопов. На длинных сериях кругов в пятницу мы показали неплохой темп. Болельщики могут быть уверены — мы сделаем всё, что в наших силах».

Тойохару Танабе, технический директор Honda F1: «Мы оптимизировали работу силовой установки на основе информации, полученной на тренировках, и увидели прогресс — и в работе мотора, и в шасси, что подтвердили гонщики. К сожалению, этого оказалось недостаточно — Брендон выбыл из борьбы в первой сессии, а Пьер стартует только 15-м.

В пятницу машина показывала неплохой темп на длинной дистанции, так что контролируя состояние шин и выбрав оптимальную стратегию можно надеяться отыграть несколько позиций по ходу гонки».