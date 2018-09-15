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Тарпищев отметил вклад Хачанова в победу над Белоруссией
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Тарпищев отметил вклад Хачанова в победу над Белоруссией 

News.ru 39 минут назад
Капитан сборной России Шамиль Тарпищев заявил, что российские теннисисты бились до конца. Национальная команда переиграла соперников из Белоруссии (3:2) в матче Кубка Дэвиса.
«Я благодарен ребятам, что каждый бился до конца. Это настоящие мужчины, команда будущего», — сказал Тарпищев журналистам.
70-летний президент Федерации тенниса России (ФТР) отметил, что команда испытывала сложности в связи с адаптацией. И отдельно отметил вклад в победу Карена Хачанова.
«Ребята испытывали сложности. Если команда соперников имеет две-три недели, а у нас всего четыре дня. Конечно, гораздо сложнее», — добавил капитан российской команды.
Российская сборная продолжит бороться за попадание в Мировую лигу.
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