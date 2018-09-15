Эстебан Окон: У нас отличные перспективы в гонке

Эстебан Окон не ожидал, что обе машины Force India пройдут в финал квалификации в Сингапуре. Француз показал девятое время и завтра настроен добиться большего…

Вопрос: Вас удивил результат квалификации? Вы довольны, что обе машины оказались в десятке?

Эстебан Окон: Всё здорово! Перед началом уик-энда мы сомневались, что сможем пройти в финал, но сейчас у нас отличный темп. Я очень доволен. Мы отлично поработали с настройками, так что должны и в гонке быть не менее конкурентоспособны.

Вопрос: Что произошло в финальной попытке?

Эстебан Окон: Я задел барьер и потерял немного времени. Но здорово атаковать на этой трассе и в итоге получить за это награду.

Вопрос: На какой результат вы рассчитываете завтра?

Эстебан Окон: Нужно заработать как можно больше очков. Моя цель — седьмое место. Судя по всему, нас ждет интересная гонка. Хорошо, что я стартую впереди непосредственных соперников — это упрощает задачу, ведь на этой трассе сложно обгонять.

Вопрос: Как вам удалось добиться такого результата?

Эстебан Окон: В этот уик-энд машина более конкурентоспособна по сравнению с прошлым годом. Обычно у нас много проблем на трассах, где много поворотов и мало прямых. Жаль, что я допустил ошибку на одном из секторов, но у нас хорошие перспективы в гонке.

Вопрос: Из-за этого инцидента вы уступили позицию Серхио Пересу

Эстебан Окон: Пожалуй, нет, но если бы не этот инцидент, я бы меньше уступил Роману Грожану . Завтра новый день, и надо избегать подобных ошибок. Это важно!

Вопрос: Судя по всему, новинки позволили вам добиться прогресса?

Эстебан Окон: Думаю, да. Мы подготовили хорошие новинки в этот уик-энд — в прошлом году всё было не так хорошо. Команда отлично поработала и сделала большой шаг вперед. Я рад, что в итоге мы оказались в десятке. Судя по всему, новинки отлично работают — надеюсь, так и будет и в оставшихся гонках.

Вопрос: Завтра вас ждет непростой поединок с Haas F1 и Renault — на тренировках у них был неплохой гоночный темп…

Эстебан Окон: Здорово, что удалось опередить Renault в квалификации. В гонке возможно всё что угодно — посмотрим, как будут развиваться события после старта. В прошлом году мы видели, что на первых кругах здесь происходит много событий. Чтобы заработать очки, прежде всего нужно финишировать.

Вопрос: Вы сказали, что в гонке может произойти что угодно. Вы учитываете возможность выезда автомобиля безопасности?

Эстебан Окон: Посмотрим. Здесь 100% вероятность его выезда, ведь трассу окружают барьеры. Надо всё внимательно обдумать.

Вопрос: Вас отвлекают многочисленные разговоры о вашем будущем, или сейчас вы сосредоточены на гонке, а об остальном будете думать в понедельник?

Эстебан Окон: Да, так должно быть. Важно абстрагироваться от слухов и сконцентрироваться на работе, иначе ничего хорошего не получится. Именно это я и делаю. Я стараюсь насладиться тем, что делаю каждый день. Надеюсь, гонка тоже доставит мне удовольствие.

Вопрос: Что вы думаете о работе с резиной в гонке?

Эстебан Окон: Любопытно, сколько выдержит стартовый комплект HyperSoft.