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Сафнауэр: У нас отличные шансы заработать много очков
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Сафнауэр: У нас отличные шансы заработать много очков 

F1News.ru 37 минут назад
Фото: F1News.ru
На квалификации в Сингапуре Серхио Перес показал седьмое время, став «лучшим из остальных». Эстебан Окон занял девятое место, но считает, что мог добиться большего…
Серхио Перес (7-й): «Невероятный результат, я доволен нашим выступлением. Я проехал почти идеальный круг, хотя здесь этого сложно добиться. Мы впереди непосредственных соперников и уступаем только трем топ-командам. У нас преимущество в четыре десятых над Haas F1 и в шесть десятых — над Renault. Это доказывает, что новинки сыграли свою роль.
Обычно наша машина не очень эффективна на этой трассе, поэтому я доволен сегодняшним темпом. Завтра долгая гонка — почти два часа — но в Сингапуре не бывает скучно, ведь на итоговый результат влияют инциденты и автомобиль безопасности. Надо финишировать, избежать ошибок — я надеюсь заработать очки в восьмой гонке подряд.
Поскольку я проеду первый отрезок на HyperSoft, я могу быть уязвим для тех, кто стартует позади, но на этой трассе позиция играет ключевую роль! Она не столь важна как в Монако, но лучше быть впереди, чем догонять».
Эстебан Окон (9-й): «Результат меня устраивает. У нас отличная машина, новинки великолепно работают, так что мы можем быть довольны. В финале квалификации я проехал не лучший круг — я задел ограждения и потерял при этом некоторое время. Иначе я мог занять более высокую позицию.
Я с оптимизмом жду гонку — может произойти всё что угодно, нужно избегать инцидентов и использовать любую возможность. Здесь не так просто обгонять, так что первый круг сыграет важную роль. Машина достаточно быстра, чтобы мы могли заработать много очков».
Отмар Сафнауэр, руководитель команды: «Команда великолепно справилась, завтра у нас отличные шансы заработать много очков. На протяжении всей квалификации Эстебан и Серхио проезжали круги так, чтобы пройти в финал, а седьмое и девятое место — отличная награда за напряженную работу команды.
Я хочу отметить заслуги наших сотрудников на базе, которые подготовили новинки к этому этапу, а также механиков, которые много работали в четверг и пятницу, чтобы мы достигли такого результата. Конечно, сегодня только суббота, и всё самое главное — впереди, но теперь мы получили отличные перспективы в гонке и можем быть довольны сегодняшним результатом».
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