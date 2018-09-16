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Министр спорта РФ Колобков провел встречу с премьер-министром Болгарии Борисовым
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Министр спорта РФ Колобков провел встречу с премьер-министром Болгарии Борисовым 

ТАСС + ещё 4 3 часа назад
Фото: ТАСС
СОФИЯ, 16 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и министр спорта России Павел Колобков договорились о развитии сотрудничества в области спорта. Как сообщает пресс-служба правительства Болгарии, Борисов и Колобков подчеркнули «многолетние дружеские отношения между Россией и Болгарией в области спорта» и заявили, «что хорошее сотрудничество должно продолжаться и в будущем».
"Болгария сделала серьезные инвестиции — более 350 млн левов (около €175 млн) — в развитие спортивной инфраструктуры и сейчас располагает хорошей базой для подготовки спортсменов", — отметил болгарский премьер.
Колобков высоко оценил организацию чемпионата мира по художественной гимнастики в Софии, отметив хорошую подготовку болгарской сборной, чемпионата мира по гребле в Пловдиве и чемпионата мира по волейболу.
Борисов также пригласил Колобкова на Кубок мира по горнолыжному спорту, который пройдет в Болгарии нынешней зимой.
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