Министр спорта РФ Колобков провел встречу с премьер-министром Болгарии Борисовым

СОФИЯ, 16 сентября. / ТАСС /. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и министр спорта России Павел Колобков договорились о развитии сотрудничества в области спорта. Как сообщает пресс-служба правительства Болгарии, Борисов и Колобков подчеркнули «многолетние дружеские отношения между Россией и Болгарией в области спорта» и заявили, «что хорошее сотрудничество должно продолжаться и в будущем».

"Болгария сделала серьезные инвестиции — более 350 млн левов (около €175 млн) — в развитие спортивной инфраструктуры и сейчас располагает хорошей базой для подготовки спортсменов", — отметил болгарский премьер.

Колобков высоко оценил организацию чемпионата мира по художественной гимнастики в Софии, отметив хорошую подготовку болгарской сборной, чемпионата мира по гребле в Пловдиве и чемпионата мира по волейболу.

Борисов также пригласил Колобкова на Кубок мира по горнолыжному спорту, который пройдет в Болгарии нынешней зимой.