Вертонген ткнул пальцем в глаз Фирмино

В матче 5-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» случился жуткий момент.

В концовке матча защитник «шпор» Ян Вертонген ткнул пальцем в глаз нападающего «красных» Роберто Фирмино , после чего у бразильца пошла кровь. Докторы долго оказывали помощь Фирмино, но продолжить встречу он так и не смог.

Hope you will be fine soon dear Pray for you #Firmino #YNWA pic.twitter.com/pxyuEgDspI

— Marwa (@Marwa95153786) 15 сентября 2018 г.

Жена нападающего Ларисса Перейра на своей странице в соцсети сообщила, что Фирмино уже чувствует себя лучше.

Матч завершился победой «Ливерпуля», а победный гол на 54-й минуте остался за авторством Фирмино.