Алан Пермейн: Результат не соответствует ожиданиям

Лучшим результатом Renault на квалификации в Сингапуре стало десятое место Нико Хюлкенберга , а его напарник Карлос Сайнс не вышел в финал и стартует двенадцатым. В команде рассчитывали на более высокие результаты…

Нико Хюлкенберг (10-й): «Результат немного разочаровал — я мог занять более высокое место на старте. Квалификационный темп машины был не таким плохим, как может показаться по результатам, но моя решающая попытка оказалась не очень хорошей. Сегодня было возможно седьмое или восьмое место, но не все сложилось в нашу пользу.

Команда сохраняет оптимизм, в пятницу наш гоночный темп выглядел позитивным. Шины и контроль ситуации по ходу гонки будут иметь решающее значение. Стартовать на HyperSoft непросто, но мы постараемся сделать все, что в наших силах. Я хочу хорошо провести гонку и заработать очки».

Карлос Сайнс (12-й): «Разочаровывающий результат. В первой части квалификации машина была быстра, но сцепление задних колес понемногу падало. Когда теряешь сцепление по ходу сессии на такой трассе, сложно сложить вместе идеальный круг. Нужно проанализировать почему мы откатились назад после многообещающей первой сессии.

Впрочем, в гонке у нас хорошие шансы, учитывая возможные варианты стратегии. Цель в том, чтобы отыграть позиции на старте, но нельзя забывать, что очки начисляют по итогам гонки».

Алан Пермейн , спортивный директор: «Мы заняли десятое и двенадцатое места, что не соответствует нашим ожиданиям после многообещающего темпа в пятницу. Машина оказалась недостаточно быстра на трассе, которая подходит нашей машине. Нужно понять причины нехватки скорости.

С Карлосом у нас есть разные варианты стратегии на гонку, ведь он сможет выбирать шины для старта. Ночью мы изучим варианты и выберем оптимальный.

С Нико ситуация немного сложнее, поскольку когда вы выходите в финал, то хотите занять седьмое или восьмое место. Десятое место на старте усложняет задачу, так что нам многое предстоит проанализировать. Мы позитивно настроены и стремимся двумя машинами заработать очки».