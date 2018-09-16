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Renault увеличила отрыв от Haas в Кубке конструкторов
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Renault увеличила отрыв от Haas в Кубке конструкторов 

F1News.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: F1News.ru
В Сингапуре команда Renault двумя машинами заработала очки — Карлос Сайнс финишировал восьмым, а Нико Хюлкенберг — десятым. Команда до 15 очков увеличила отрыв от Haas в борьбе за четвертое место в Кубке конструкторов…
Карлос Сайнс (8-й): «Я очень доволен сегодняшним результатом. Я был недоволен вчера, но проснулся с мыслями, что у нас хорошие шансы в гонке. При старте с двенадцатой позиции у нас было преимущество выбора шин. Я хорошо стартовал, что увеличило шансы на попадание в десятку.
Восьмое место — неплохой результат, но я предпочел бы финишировать выше. Пять очков очень важны для команды в чемпионате — мы постепенно отрываемся от соперников. В целом, я доволен сегодняшним днем — мы провели хорошую гонку».
Нико Хюлкенберг (10-й): «Я не совсем доволен, результат мог быть лучше. Я потерял две позиции на старте и откатился назад, что дорого мне стоило. Мы рано провели пит-стоп, собираясь действовать агрессивно и провести „подрезку“. Сначала задумка сработала, но затем я оказался в трафике. Я получил преимущество от столкновений впереди меня, и заработал очки, но результат мог быть и выше, так что я испытываю смешанные эмоции».
Сирил Абитебул, руководитель команды: «В целом, мы довольны, что обе наши машины заработали очки. Вчера мы квалифицировались недостаточно хорошо, поэтому сегодня должны были сильно выступить — оба гонщика и инженеры на пит-уолл сделали все, что от них требовалось.
После неудачного старта, Нико пилотировал с умом, чтобы вернуться в очки. Он выжал максимум из „подрезки“ Грожана, а затем проехал длинный отрезок на UltraSoft. Что касается Карлоса, то он хорошо стартовал, атаковал, когда это имело значение, и контролировал ситуацию, когда в этом была необходимость. Все это позволило ему финишировать восьмым. Пять заработанных очков помогут нам в Кубке конструкторов — мы знаем, что в следующих шести гонках борьба будет очень плотной.
Если говорить об этапе в целом, то мы видели, как Макс Ферстаппен стартовал из первого ряда и второй раз в сезоне финишировал вторым, что стало хорошим достижением для „спецификации С“ двигателя, и продемонстрировало наш прогресс в этой области. Однако оценивая как силовую установку, так и других областей машины, мы видим, сколько работы нам еще предстоит».
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