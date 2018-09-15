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«РБ Лейпциг» — «Ганновер» — 3:2, «Вольфсбург» — «Герта» — 2:2, «Фортуна» — «Хоффенхайм» — 2:1 (обзоры)
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«РБ Лейпциг» — «Ганновер» — 3:2, «Вольфсбург» — «Герта» — 2:2, «Фортуна» — «Хоффенхайм» — 2:1 (обзоры) 

Soccer News 17 минут назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляются обзоры трёх матчей третьего тура немецкой Бундеслиги.
"РБ Лейпциг" — «Ганновер» — 3:2  "Вольфсбург" — «Герта» — 2:2  "Фортуна" — «Хоффенхайм» — 2:1
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