Болельщики Евро-2020 смогут приехать в Петербург без визы

Законопроект о безвизовом въезде в Россию болельщиков на чемпионат Европы по футболу-2020 получил одобрение Кабинета министров, сообщает РБК.

Кроме того, что зрители смогут въехать в Россию без виз по документам, им будет предоставлена возможность воспользоваться бесплатным проездом на городском транспорте и пригородных поездах.

Отметим, что ранее законопроект был одобрен правительственной комиссией.

Напомним, в 2020 году Чемпионат Европы по футболу пройдет в 12 городах, в том числе и в Санкт-Петербурге.