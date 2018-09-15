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Болельщики Евро-2020 смогут приехать в Петербург без визы
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Болельщики Евро-2020 смогут приехать в Петербург без визы 

АиФ Санкт-Петербург 14 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Законопроект о безвизовом въезде в Россию болельщиков на чемпионат Европы по футболу-2020 получил одобрение Кабинета министров, сообщает РБК.
Кроме того, что зрители смогут въехать в Россию без виз по документам, им будет предоставлена возможность воспользоваться бесплатным проездом на городском транспорте и пригородных поездах.
Отметим, что ранее законопроект был одобрен правительственной комиссией.
Напомним, в 2020 году Чемпионат Европы по футболу пройдет в 12 городах, в том числе и в Санкт-Петербурге.
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