Квартальнов: второй период не понравился, но Салак держал «Локомотив» в игре 

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над череповецкой «Северсталью» (4:1). «Знали, что сейчас Череповец на ходу. Да, у них четвёртая игра на выезде, но всё равно команда играла неплохо. Не понравился второй период, мы перестали делать то, что должны были. Александр Салак держал команду в игре, дал нам шанс. Первый и третий периоды были неплохими, но вот второй выпал. Наверное, это потому, что у нас много молодых ребят в команде, но мы всё понимаем. Как будем поддерживать молодых ребят, чтобы игра шла дальше? Молодые ребята работают, стараются, нам надо пройти через такие моменты как сегодня. Радует, что есть опытные ребята, которые помогают и в нужный момент берут важные дела на себя. Получит ли Коновалов игровое время во время домашней серии? Да, получит», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.
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