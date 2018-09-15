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Даниил Медведев: «Просто бился до конца ради команды и зрителей»
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Даниил Медведев: «Просто бился до конца ради команды и зрителей» 

Спорт-Экспресс 8 минут назад
Россиянин Даниил Медведев, обыгравший Егора Герасимова (7:6 (7:4), 3:6, 6:3) в решающем поединке Кубка Дэвиса между сборными России и Белоруссии, выразил мнение, что соперники сыграли выше своих возможностей.
— На мой взгляд, соперники играли выше своих возможностей. Хотя не знаю, может быть, они всегда так играют, но я не замечал. Просто рад. Честно говоря, после второго сета, когда соперники обстучал все линии, я думал: «Наверное, это не мой день, и я не смогу выиграть». Но знал, что нужно бороться до последнего мяча за команду, за зрителей, которые сегодня очень классно поддерживали и просто рад, что сумел победить и добыть это очко, — сказал Медведев.
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