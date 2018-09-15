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Гол Инсинье принес «Наполи» победу над «Фиорентиной» в 4-м туре чемпионата Италии
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Гол Инсинье принес «Наполи» победу над «Фиорентиной» в 4-м туре чемпионата Италии 

SPORT24.ru + ещё 1 11 часов назад
«Наполи» обыграл «Фиорентину» на своем поле в матче 4-го тура чемпионата Италии со счетом 1:0. Единственный гол встречи на 79-й минуте забил Лоренцо Инсинье.
Эта победа позволила неаполитанскому клубу догнать по очкам «Ювентус», но туринцы имеют матч в запасе. «Фиорентина» прервала свою серию из двух побед подряд и идет на 4-м месте в таблице Серии А.
Чемпионат Италии. Серия А  4-й тур  «Наполи» — «Фиорентина» — 1:0 (0:0)
Гол: Инсинье, 79.
«Наполи»: Карнезис, Максимович, Мариу Руй, Хюсай, Кулибали, Зелиньски, Гамшик, Кальехон (Уна, 70), Аллан, Инсинье (Рог, 82), Мертенс (Милик, 57).
«Фиорентина»: Дронговски, Пеццелья, Бираги, Миленкович, Витор Уго, Жерсон (Дабо, 60), Верету (Фернандеш, 64), Эссерик, Бенасси (Пьяца, 80),
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