Гол Инсинье принес «Наполи» победу над «Фиорентиной» в 4-м туре чемпионата Италии

«Наполи» обыграл «Фиорентину» на своем поле в матче 4-го тура чемпионата Италии со счетом 1:0. Единственный гол встречи на 79-й минуте забил Лоренцо Инсинье.

Эта победа позволила неаполитанскому клубу догнать по очкам «Ювентус», но туринцы имеют матч в запасе. «Фиорентина» прервала свою серию из двух побед подряд и идет на 4-м месте в таблице Серии А.

Чемпионат Италии. Серия А 4-й тур «Наполи» — «Фиорентина» — 1:0 (0:0)

Гол: Инсинье, 79.

«Фиорентина»: Дронговски, Пеццелья, Бираги, Миленкович, Витор Уго, Жерсон (Дабо, 60), Верету (Фернандеш, 64), Эссерик, Бенасси (Пьяца, 80),