Прогноз на матч Севилья — Хетафе: будут ли проблемы у севильцев в матче с «синими»

«Севилья» — «Хетафе». Прогноз на матч 4-го тура испанской Ла Лиги (16.09.2018, 21:45 мск).

Воскресную программу четвёртого тура испанской Примеры закроет матч «Севильи» с «Хетафе». Обе команды ставят достаточно высокие цели перед собой — севильцы метят на зону Лиги чемпионов, а их соперники не прочь заполучить путёвку в Лигу Европы. Обе команды пребывают в верхней части турнирной таблицы, где они намерены улучшить свои позиции. Букмекеры здесь называют фаворитом матча андалузскую команду.

Коэффициенты на матч: П1 — 1.63, X — 3.94, П2 — 6.75. ТБ 2,5 — 2.05, ТМ 2,5 — 1.90.

Команда

"Севилья"

"Хетафе"

"Севилья"

"Севилья" вошла в соревновательный тонус ещё задолго до старта чемпионата, благодаря участию в квалификации Лиги Европы, которую андалузцы успешно преодолели, и в ближайший четверг уже начнут играть на групповом этапе. В первом туре команда Пабло Мачина более чем уверенно разобралась в гостях с «Райо Вальекано» (4:1), но крупная победа не стала залогом для дальнейших успехов. Во втором туре нервионцы не смогли дома сломить сопротивление «Вильярреала» (0:0), а перед уходом на двухнедельный перерыв и вовсе проиграли в севильском дерби «Бетису» (0:1), пропустив единственный гол незадолго до финального свистка, когда приходилось играть уже в численном меньшинстве, после удаления Месы.

"Хетафе"

"Хетафе" пришлось стартовать выездным матчем с мадридским "Реалом" (0:2). Нельзя сказать, что «синие» там выглядели беспомощно — сопротивлялись изо всех сил, но сдержать гранда всё же не смогли. Во втором туре в упорной борьбе был обыгран дома «Эйбар» (2:0) — первый гол в сезоне за команду Хосе Бордаласа забил Анхель в середине первого тайма, а Молина в концовке встречи на контратаке поставил победную точку. В третьем туре болельщики «Хетафе» ждали победы над «Вальядолидом» (0:0), но «синие» показали неважную игру, допуская много ошибок, и в итоге довольствовались ничьей.

Не сыграет: Маркель Бергара (травмирован).

Где смотреть матч

За всеми событиями встречи на «Рамон Санчес Писхуан» можно будет наблюдать на телеканалах «Матч! Футбол 3» и «Сетанта Спорт Евразия», начиная с 21:40 по московскому времени. Текстовая трансляция матча «Севилья» — «Хетафе» пройдёт на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Севилья" имеет небольшое преимущество над «Хетафе» по статистике личных встреч: +13=7-11, разница мячей — 43:30. В прошлом сезоне севильцы вырвали победу 1:0 в гостевом матче, а вот дома упустили победу на последних секундах, довольствовавшись ничьей 1:1.

Интересные факты

"Севилья" имеет 8-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах (+6=2-0, 15:4);

"Севилья" забивала в каждом из последних шести очных матчей с «Хетафе» (+3=2-1, 11:4);

"Севилья" имеет 6-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах с «Хетафе» (+5=1-0, 16:2);

"Хетафе" выиграл 4 выездных матча из последних пяти в Ла Лиге (+4=0-1, 5:3);

В последних шести официальных матчах «Хетафе» проходила ставка «Хотя бы одна не забьёт и Тотал меньше 2,5» (+3=1-2, 4:3).