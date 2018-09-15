Месси признался, что никогда не пересматривает игры со своим участием

Форвард сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионель Месси признался, что никогда не пересматривает игры со своим участием, сообщает Sport24.

"Я никогда не смотрю свои игры. Мне не нравится смотреть на себя со стороны. Я предпочитаю смотреть в будущее", — сказал 31-летний футболист в эфире Catalunya Rаdio.

Кроме того, аргентинец рассказал, какой навык в своей игре он хотел бы совершенствовать.

"Я хочу быть более эффективным при исполнении пенальти. Тренировать их на самом деле трудно, и это не то же самое, что исполнять пенальти во время матчей. Это сложнее, чем кажется. У тебя может быть план, ты можешь тренировать удары с 11-метровой отметки, но если вратарь угадает, то забить не получится. В этом мне хотелось бы быть лучше", — признался Месси.

Ранее сообщалось, что Месси после поражения в финале Кубка Америки «плакал как ребенок».