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Месси признался, что никогда не пересматривает игры со своим участием
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Месси признался, что никогда не пересматривает игры со своим участием 

Газета.Ru + ещё 4 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Форвард сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионель Месси признался, что никогда не пересматривает игры со своим участием, сообщает Sport24.
"Я никогда не смотрю свои игры. Мне не нравится смотреть на себя со стороны. Я предпочитаю смотреть в будущее", — сказал 31-летний футболист в эфире Catalunya Rаdio.
Кроме того, аргентинец рассказал, какой навык в своей игре он хотел бы совершенствовать.
"Я хочу быть более эффективным при исполнении пенальти. Тренировать их на самом деле трудно, и это не то же самое, что исполнять пенальти во время матчей. Это сложнее, чем кажется. У тебя может быть план, ты можешь тренировать удары с 11-метровой отметки, но если вратарь угадает, то забить не получится. В этом мне хотелось бы быть лучше", — признался Месси.
Ранее сообщалось, что Месси после поражения в финале Кубка Америки «плакал как ребенок».
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