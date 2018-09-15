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Вальверде: «Нам пришлось очень непросто, игроки выложились по полной»
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Вальверде: «Нам пришлось очень непросто, игроки выложились по полной» 

Евро-футбол.Ру 11 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что победа в Сан-Себастьяне над "Реалом" (2:1) далась очень нелегко.
— Это очень важные три очка. Нам пришлось очень непросто, игроки выложились по полной. Тер Штеген сделал несколько классных сэйвов и, как другие партнеры, отработал здорово. Мы знали, как сложно здесь побеждать, мы это видели и в прошлом сезоне. Этот матч напомнил прошлогоднюю игру с «Хетафе».
У нас были проблемы с проникновением в штрафную, но мы не отступали и после перерыва исправили свои ошибки, — заявил Вальверде после матча.
Каталонцы продолжают идти без потерь в Ла Лиге.
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