Ещё
Кононов: очень важно было победить «Крылья», счёт — это второй вопрос
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кононов: очень важно было победить «Крылья», счёт — это второй вопрос 

Чемпионат.com + ещё 2 11 часов назад
Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (4:0) в матче 7-го тура РПЛ.
«Так получилось, что сегодня мы реализовали достаточно много своих голевых моментов. Конечно, соскучились по голам, и это немаловажный фактор, когда сам игрок настраивается и думает про себя, что хватит уже проводить матчи с нулём. Поэтому всё совпало.
Я давно знаю Ткачёва, знаю его сильные стороны — он любит и умеет забивать. Поэтому, конечно, выпуская его под центральным нападающим, я знал, что он при каждом удобном своём моменте будет либо отдавать обостряющую передачу, либо брать игру на себя. Конечно, я хочу поздравить с победой и команду, и болельщиков. Здесь очень важно было победить. Счёт — это второй вопрос. Я считаю, что в первую очередь должна быть игра, она должна выводить на результат. Какой импульс даст эта победа? Будем осторожны. Чемпионат у нас долгий, сложный. Впереди очень хорошая команда — «Рубин», и нам нужно очень серьёзно подготовиться. Поэтому ни в коем случае никакого расслабления, только лишь работа, работа и ещё раз работа», — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Чемпионат.com: последние новости
ЧМ по волейболу 2018, мужчины: Россия проиграла США, что случилось? Прогнозы на 7-й тур РПЛ «Ливерпуль», ЦСКА, Черышев, «Манчестер Юнайтед» — в обзоре дня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
UFC взорвал Москву. Тысячи зрителей не пожалели3
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке21
Скандал с Уильямc получил продолжение34
Поляк «задушил» вернувшегося в UFC россиянина
В чемпионате Франции болельщики смотрели матч из джакузи
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение