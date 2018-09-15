Кононов: очень важно было победить «Крылья», счёт — это второй вопрос

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (4:0) в матче 7-го тура РПЛ.

«Так получилось, что сегодня мы реализовали достаточно много своих голевых моментов. Конечно, соскучились по голам, и это немаловажный фактор, когда сам игрок настраивается и думает про себя, что хватит уже проводить матчи с нулём. Поэтому всё совпало.

Я давно знаю Ткачёва, знаю его сильные стороны — он любит и умеет забивать. Поэтому, конечно, выпуская его под центральным нападающим, я знал, что он при каждом удобном своём моменте будет либо отдавать обостряющую передачу, либо брать игру на себя. Конечно, я хочу поздравить с победой и команду, и болельщиков. Здесь очень важно было победить. Счёт — это второй вопрос. Я считаю, что в первую очередь должна быть игра, она должна выводить на результат. Какой импульс даст эта победа? Будем осторожны. Чемпионат у нас долгий, сложный. Впереди очень хорошая команда — «Рубин», и нам нужно очень серьёзно подготовиться. Поэтому ни в коем случае никакого расслабления, только лишь работа, работа и ещё раз работа», — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».