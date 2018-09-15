«Результата нет»: Роберт Евдокимов остался доволен игроками волгоградского «Ротора»

Роберт Евдокимов уверен, что все игроки хотят исправить незавидное положение команды

После ничьей с питерским «Зенитом — 2» главный тренер волгоградского «Ротора» Роберт Евдокимов заявил, что у него нет претензий к команде, которая пока не может показать хорошего результата.

— Руководители все знают мое мнение. Результата нет. И если ни сегодня, завтра мне скажут, что я уволен, приму это как данность, — откровенно признался тренер волгоградских спортсменов. — Мы собираемся работать, собираемся доказывать, добиваться результата. Я скажу, что все для этого есть. Ну нет у нас людей, которые не хотят выправить ситуацию. Бывают команды, в которых появляются червоточинки: кто — то обижен, кто — то не попадает в состав. У нас таких ситуаций нет. И поэтому я сам буду биться за эту команду.

Отвечая на вопросы журналистов, Роберт Евдокимов несколько раз подряд признал горькую для болельщиков истину: несмотря на все старания спортсменов, впечатляющих результатов у команды как не было, так и нет.

— Как бы это ни звучало — может, уже даже смешно -, но претензией к команде у меня нет, — прокомментировал сегодняшнюю игру Роберт Евдокимов. — Результатов, тем не менее, мы не видим. Я понимаю, что сейчас любой мой ответ можно назвать оправданием. Но это не оправдание. В моем не очень хорошем состоянии я пытаюсь честно ответить на вопросы. Если бы у нас был футболист, который бы подвел, нарушил режим, плохо потренировался, я бы сказал: «Вот он, плохой человек!». Но таких нет. Мы все работаем и все хотим.

Единственный гол в ворота питерского «Зенит — 2» волгоградские игры забили на последних секундах матча. После игры недовольные таким исходом болельщики вновь остались на трибунах и потребовали тренерский штаб и руководство клуба. Вместо них на разговор о неудачах спортсмена вышло всего два представителя «Ротора»: Игорь Ляхов и Никита Норкин. После прошлого матча на домашнем стадионе волгоградские фанаты были куда менее сдержанными в эмоциях. Вызвав к трибунам спортсменам, болельщики, не стесняясь в выражениях, высказали все свои недовольства и разочарования.

После очередной неудачи волгоградской команды Роберт Евдокимов заявлял, что готов добровольно покинуть пост главного тренера. Руководство клуба его отставку не поддержало.