Ещё
Кафельников пригласил Карреру на Кубок Кремля. Трабукки ответил
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кафельников пригласил Карреру на Кубок Кремля. Трабукки ответил 

Спорт-Экспресс + ещё 1 10 часов назад
Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в своем Твиттере пригласил главного тренера красно-белых Массимо Карреру на Кубок Кремля, отметив, что итальянец сможет посмотреть на индивидуальный вид спорта.
Сегодня Каррера, комментируя желание полузащитника «Спартака» Софьяна Ханни получать игровое время, заявил, что «если кто-то хочет играть всегда, он найдет индивидуальный вид спорта».
Кафельникову ответил известный футбольный агент Марко Трабукки, являющийся другом итальянского специалиста.
— Спасибо, обязательно приедем! Я, кстати, до сих пор играю с ракеткой, которую ты мне подарил на миланском турнире в 2001 году, — написал Трабукки в своем Твиттере.
Спасибо, обязательно приедем! Я кстати до сих пор играю с ракеткой, которую ты мне подарил на миланском турнире в 2001г)))
— Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) 15 сентября 2018 г.
"Спартак" занимает 2-е место в РПЛ после шести туров, имея в активе 14 очков. Завтра красно-белые проведут домашний матч против «Ахмата».
Спартак — Ахмат
Все о чемпионате России — здесь
Спорт-Экспресс: последние новости
Йозеф Яндач: "На протяжении всего матча с "Трактором" нам было сложно" Ужасная ошибка: вратарь софийского ЦСКА пропустил курьезный гол. Видео Тихонов рассказал о готовности Молло к матчу с "Арсеналом"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
UFC взорвал Москву. Тысячи зрителей не пожалели3
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Скандал с Уильямc получил продолжение34
В чемпионате Франции болельщики смотрели матч из джакузи
Поляк «задушил» вернувшегося в UFC россиянина
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение