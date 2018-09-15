Кафельников пригласил Карреру на Кубок Кремля. Трабукки ответил 

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в своем Твиттере пригласил главного тренера красно-белых Массимо Карреру на Кубок Кремля, отметив, что итальянец сможет посмотреть на индивидуальный вид спорта.
Сегодня Каррера, комментируя желание полузащитника «Спартака» Софьяна Ханни получать игровое время, заявил, что «если кто-то хочет играть всегда, он найдет индивидуальный вид спорта».
Кафельникову ответил известный футбольный агент Марко Трабукки, являющийся другом итальянского специалиста.
— Спасибо, обязательно приедем! Я, кстати, до сих пор играю с ракеткой, которую ты мне подарил на миланском турнире в 2001 году, — написал Трабукки в своем Твиттере.
Спасибо, обязательно приедем! Я кстати до сих пор играю с ракеткой, которую ты мне подарил на миланском турнире в 2001г)))
— Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) 15 сентября 2018 г.
"Спартак" занимает 2-е место в РПЛ после шести туров, имея в активе 14 очков. Завтра красно-белые проведут домашний матч против «Ахмата».
Спартак — Ахмат
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