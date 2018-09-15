Ещё
«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве удержал победу над «Уотфордом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве удержал победу над «Уотфордом» 

Вести.Ru + ещё 2 10 часов назад
Фото: Вести.Ru
Матчем между «Уотфордом» и "Манчестер Юнайтед" завершилась субботняя программа 5-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на поле «Уотфорда» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
В составе победителей мячи забили Ромелу Лукаку (35-я минута) и Крис Смоллинг (38-я)​​​. У хозяев голом отметился Эндри Грэй (65-я). Отметим, что на 93-й минуте «МЮ» остался в меньшинстве. За вторую желтую карточку был удален Неманья Матич.
В турнирной таблице Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» с девятью очками занимает восьмое место, «Уотфорд» с 12 баллами идет четвертым.
Вести.Ru: последние новости
Песков: Путин не общался с подозреваемыми в отравлении Скрипалей Андрей Тихонов: Олег Кононов – самый сильный трансфер "Арсенала" Парусный спорт. "Броненосец" стартовал в чемпионате класса ClubSwan50
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
UFC взорвал Москву. Тысячи зрителей не пожалели3
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Скандал с Уильямc получил продолжение34
В чемпионате Франции болельщики смотрели матч из джакузи
Поляк «задушил» вернувшегося в UFC россиянина
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение