«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве удержал победу над «Уотфордом»

Матчем между «Уотфордом» и "Манчестер Юнайтед" завершилась субботняя программа 5-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на поле «Уотфорда» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей мячи забили Ромелу Лукаку (35-я минута) и Крис Смоллинг (38-я)​​​. У хозяев голом отметился Эндри Грэй (65-я). Отметим, что на 93-й минуте «МЮ» остался в меньшинстве. За вторую желтую карточку был удален Неманья Матич

В турнирной таблице Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» с девятью очками занимает восьмое место, «Уотфорд» с 12 баллами идет четвертым.