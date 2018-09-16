4-летняя дочь Татьяны Навки изучает китайский язык

Знаменитая мама похвасталась тем, как ее дочь осваивает один из сложнейших языков мира.

Четырехлетней Наде Песковой некогда скучать — ее день расписан по минутам. Девочка занимается фигурным катанием, изучает иностранные языки. Несколько часов назад мама Нади Татьяна Навка поделилась видео, как ее младшая дочь старательно пишет в прописях под диктовку учителя китайского языка.

«Это очень круто!», «Пыхтит, старается, нервничает… смешная такая😁, молодец девочка, знание сила!», «Ребенок понимает, что ему говорят на китайском! Слух шикарный у ребёнка!», «Вот это Дааа! Сложнейший язык! Браво!», «Китайский язык — это наше будущее, вернее, наших детей», «Умничка! Родители все правильно делают. Чем больше языков знаешь, тем богаче человек», «Ого! Такая маленькая, а уже по -китайски шпарит да и ещё возмущается!», «первые секунд 15 думала это вымышленный детский язык)))), но потом пришло осознание! Это здорово! И Надюша большая молодец!» — восхитились подписчики.

А вы бы хотели изучить китайский язык?