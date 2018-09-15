Радимов: «Можете удивляться, но не сомневаюсь, что „Ротор“ выйдет в премьер-лигу»"

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мыслями о ничьей в Волгограде (1:1) и тренировочном процессе.

— Мы понимали, с чем нам придётся сегодня столкнуться. Натиск у этой команды существенный, — приводит слова Радимова клубный сайт. — Вначале мы старались сыграть организованно и правильно, особенно, в обороне. Во втором тайме перестроились, и стало легче в атаке, больше выходов стало получаться. Если говорить в целом об игре, то хочу похвалить свою команду, потому что ребята практически не дали создать моменты у своих ворот. Пропускать в конце обидно, но тем интереснее футбол в Волгограде, где он всегда был на высоком уровне.

— Вы совсем недавно возглавили команду. Как удалось ее перестроить? Ваши молодые игроки выглядели мастерами даже на фоне «Ротора». Что произошло?

— Я не могу говорить о том, что было до меня. Для меня важны все футболисты, которые находятся в команде, все будут получать игровое время. Тот тренировочный процесс, который мы предложили ребятам, тяжёлый, но он им нравится. Мы выстраиваем игру, начиная от обороны, постепенно будем приходить к тому, чтобы развивать атаки. Кое-что у нас уже получается, но многие моменты не доводим до конца. Думаю, мы на правильном пути. Хочу похвалить своих ребят за то, что они воспринимают и работают на тренировках. Ещё достаточно времени, чтобы исправить турнирное положение. Мы начинали, когда отрыв составлял 9 очков, а теперь уже 7, я поблагодарил игроков за это.

— Вы в своё время играли с «Ротором». Нынешняя команда вас чем-нибудь удивила?

— У меня в «Роторе» всегда было очень много друзей. Когда я приезжал в этот город, всегда получал удовольствие. Неважно выигрывали мы или проигрывали, но всегда было ощущение настоящего футбола. Отвечаю на ваш вопрос. Единение болельщиков с командой. Неслучайно «Ротор» забил в конце, я могу сказать, что ему в этом помогли болельщики. Игроки не останавливались ни на секунду, гнали вперёд до последней секунды. «Ротор» не изменился своим характером. Я рад, что у Роберта Евдокимова есть такая команда. Если хватит терпения, и «Ротор» доработает до конца, я не сомневаюсь, что эта команда выйдет в премьер-лигу. Вы можете удивляться моим словам, но по качеству, те игры, которые я посмотрел, очень сильные.

— Что с вашим вратарем? Михаил Кизеев нервничал сегодня. Не было желания заменить его?

— Когда в 18 лет я вышел на такой стадион, меня тоже трясло. Именно через это они и станут мужчинами, наверное. Конечно, ему тяжело. Подготовим его к выступлению на арене «Санкт-Петербург», там не будет допускать такой ляп, как сегодня. В целом, он сыграл сегодня хорошо, исключая одну обводку в своей штрафной.