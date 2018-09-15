В Бурцево прошел первый день финального этапа RZR CAMP 2018

Без преувеличения можно сказать что это был один из самых жарких дней этого года. Как всегда, день начался с квалификационных заездов, после которых прошли первые заезды финального этапа RZR CAMP.

В этом году мы максимально разнообразили соревнования и привнесли новые дисциплины: спринт — трассу с препятствиями и квадробиатлон в рамках кроссовой гонки, а также самостоятельный класс — Mud Racing.

Поэтому постарались учесть интересы как участников, которые любят скорость и прохождение сложных участков, так и любителей грязевых ванн. Mud Racing — новшество этого года, как и во втором этапе привлек к себе внимание большого количества гостей мероприятия. И, действительно, это было зрелищно! Участникам пришлось показать свою физическую подготовку и приложить немало усилий, чтобы побороть практически непроходимую грязь.

На скоростной трассе развернулась настоящая борьба сильнейших участников за первые места финального этапа и серии 2018 года. Скорость и эффектные полеты на трамплинах также не оставили равнодушными зрителей и команды поддержи наших участников. Получилось настоящее многоборье, в котором участники смогли проявить себя со всех сторон, продемонстрировать все свои сильные качества, а также показать на что действительно способна их техника!

Первый день III этапа RZR CAMP 2018, как и ожидалось, прекрасно подготовил нас с пику эмоций, который состоится завтра, ведь завтра пройдут финальные заезды, которые определят победителей гоночной серии этого года. Мы не беремся предсказать итоги, но точно можем сказать, что будет жарко!

Если сегодня кто-то не сумел принять участие в гонке, это можно будет сделать завтра — 16 сентября.

Приезжайте, регистрируйтесь и становитесь участником. Вы сможете окунуться в атмосферу драйва и экстрима. Гостей мероприятия помимо гонки, новых эмоций и атмосферы праздника, ждет экспозиция мотовездеходов Polaris, выставочная зона экипировки KLIM и детские соревнования с призами. Также все желающие смогут приобрести памятные сувениры с символикой RZR CAMP. Следите за новостями в нашем аккаунте rzrcamp.ru и подписывайтесь на @rzrcamp_official в Instagram.