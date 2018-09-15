Инсинье: «Пытаюсь отплатить Анчелотти за веру в меня»

Автор единственного гола в матче с «Фиорентиной» (1:0), форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье доволен полученным шансом отблагодарить главного тренера Карло Анчелотти за доверие.

— Я чувствую себя хорошо, просто немного устал после матчей за сборную и путешествия. Я пытаюсь отплатить Анчелотти за его веру в меня. После первого тайма матча с «Сампдорией» меня заменили, но сегодня я был снова включен в стартовый состав, я это ценю, — заявил Инсинье Sky Sport Italia.

После четырех туров в активе «Наполи» 9 очков.