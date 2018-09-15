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Инсинье: «Пытаюсь отплатить Анчелотти за веру в меня»
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Инсинье: «Пытаюсь отплатить Анчелотти за веру в меня» 

Евро-футбол.Ру 9 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Автор единственного гола в матче с «Фиорентиной» (1:0), форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье доволен полученным шансом отблагодарить главного тренера Карло Анчелотти за доверие.
— Я чувствую себя хорошо, просто немного устал после матчей за сборную и путешествия. Я пытаюсь отплатить Анчелотти за его веру в меня. После первого тайма матча с «Сампдорией» меня заменили, но сегодня я был снова включен в стартовый состав, я это ценю, — заявил Инсинье Sky Sport Italia.
После четырех туров в активе «Наполи» 9 очков.
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