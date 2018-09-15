Серхио Перес: Мы показали впечатляющую скорость!

Гонщик Racing Point Force India Серхио Перес показал отличную скорость в квалификации на сингапурской трассе и надеется, что в воскресенье не только он сможет заработать очки, но и его напарник Эстебан Окон, которому предстоит старт с 9-й позиции.

Вопрос: По итогам квалификации в гонке вам предстоит стартовать с 7-й позиции — согласитесь, неплохой результат?

Серхио Перес: Да, это настоящий сюрприз! Мы не ожидали, что сможем показать такую скорость, но опередили Haas на четыре десятых, а Renault — на шесть. Просто всё удачно сложилось, и мне удалось проехать идеальный круг, что на такой трассе очень трудно, ведь здесь очень много поворотов. Но сегодня команда сработала отлично.

Вопрос: Вероятно, в решающей попытке вам удалось найти правильный ритм?

Серхио Перес: Мы смогли подготовить хорошую машину. И хотя нужно время, чтобы разобраться во всех особенностях её поведения на этой трассе, в любом случае, мы можем быть довольны результатом. Очень удачный день, хотя главные события произойдут завтра.

Вопрос: У команды новые владельцы, работа по модернизации машины продолжается, и, очевидно, мы уже видим её плоды. Ситуация стала более стабильной, и это помогает бороться за очки?

Серхио Перес: Безусловно. На двух предыдущих этапах мы были «лучшими из остальных», но завтрашняя гонка будет весьма продолжительной, и за два часа может произойти всё, что угодно — надеюсь, это не помешает мне и Эстебану Окону финишировать в первой десятке и заработать для команды очки. Меня это очень порадует. В любом случае, сегодня мы показали впечатляющую скорость!

Вопрос: Как правило, с гонками ваша машина справляется прекрасно…

Серхио Перес: Да, гоночный темп у нас всегда неплохой, но сегодняшняя скорость в квалификации особенно порадовала.

Вопрос: Учитывая величину преимущества над непосредственными соперниками, вы, видимо, надеетесь, что в завтрашней гонке спокойно выполните стоящую перед вами задачу?

Серхио Перес: В Сингапуре не бывает лёгких гонок. Вы можете сохранять спокойствие, но попотеть придётся. Кроме того, здесь всегда велика вероятность появления автомобиля безопасности, и тут от вас мало что зависит, но я зарабатывал очки во всех семи гонках на этой трассе, в которых принимал участие. Надеюсь, завтра нам это снова удастся.

Вопрос: Если ваша формально новая команда продолжит набирать очки в таком же темпе, как в двух предыдущих Гран При, к концу сезона вы можете вернуться на те позиции, о которых в Force India говорили с самого начала года…

Серхио Перес: Пока мы стараемся об этом не думать, а подсчётом очков займёмся в конце сезона. Если мы не будем терять очки, то действительно сможем стать лучшей командой середины пелотона, и это будет настоящим достижением. Но до этого пока далеко.